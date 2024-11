A munkagépek dolgoznak, de a havazás továbbra is nehezíti a közlekedést. Az idei első hó számos helyszínen komoly fennakadásokat okozott.

Teljes útzár a 37-es főúton és az M3-as autópályán az első hó miatt

Péntek reggel hat órától teljes útzár van érvényben a 37-es számú főúton, a gesztelyi körforgalomtól az újharangodi elágazásig. A korlátozás oka, hogy két teherautó ütközött a reggeli órákban. A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak, a forgalmat rendőrök irányítják. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Hejőpapi térségében szintén teljes útzár van. Egy kamion keresztbe fordult az úttesten, amibe egy személyautó is belecsúszott. A helyszínen folyamatban van a mentés, itt is rendőrök terelik a forgalmat.

Miskolcon teljes kapacitással takarítják az utakat

Miskolc útjain 280 fő, tíz kisgép és tíz szóróautó dolgozik folyamatosan – tájékoztatott pénteken reggel Hollósy András alpolgármester. Elmondása szerint a hótoló gépek már hajnali kettőkor megkezdték munkájukat. A Miskolci Városgazda teljes kapacitással koncentrál a legforgalmasabb csomópontokra és a tömegközlekedési útvonalakra, illetve a buszmegállók megtisztítására. Az alpolgármester kiemelte, hogy a lakosok türelmére és megértésére nagy szükség van, mivel a folyamatos hóesés továbbra is kihívást jelent.

Aki teheti, válassza a közösségi közlekedést!

Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense figyelmeztette az autósokat, hogy aki nem készítette fel járművét a téli időjárásra, semmiképpen ne induljon útnak. A megváltozott út- és látási viszonyok miatt a nyári gumi használata életveszélyes lehet. Azt javasolja, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést.