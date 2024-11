A művészetnek élt

A művész életét és munkásságát a kiállítás kurátora, Bamli Beáta írásából ismerhetik meg a látogatók és az olvasók: Lavotha Géza 1926-ban született Erdőbényén, szülőfaluja iránt érzett mélységes szeretete alkotásait is áthatotta. A hegyek ölelésében fekvő zempéni kis falu és a hegyvidék hangulatát festményein, fafaragásain, réz domborművein is megörökítette. Erdőbénye számára mindig is az otthont, a békét, az életet jelentette. Tanulmányait a sárospataki tanítóképzőn, majd az egri tanárképző főiskolán végezte, ahol földrajz – rajz – ábrázoló geometria tanár, népművelő oklevelet szerzett. 28 évig tanított, előbb Tiszaladányban, majd szülőfalujában Erdőbényén, itt maga köré gyűjtve a helyi iskola tehetségesebb diákjait, szakkört szervezett. Rajzolni, metszetet készíteni, festészeti technikákra tanította őket és hogy ne csak nézzék, hanem lássák is a világot. Szeretettel adta át tudását és a művészetek befogadására való képességet. Nem titkolt célja volt, hogy a gyermekek látásmódján keresztül keltse fel a falusi emberek érdeklődését a művészetek, műalkotások iránt.

A Lavotha Géza alkotásait bemutató tárlat 2025. június 1-jéig lesz látogatható.