Az időjárás előrejelzés szerint esedékes volt kedden a hóesés, több időjárási applikáció is jelezte Észak-Kelet Magyarországra. Hétfőn már az extrém bükki hidegről szóló cikkünkben is jeleztük, hogy akár eshet a hó a héten, még, ha az kérdéses is, hogy az első hó csak a magasabban fekvő bükki részekbe érkezik majd meg, vagy a vármegyei több területe is érintett lehet.

Első hó Kazincbarcikán.

Forrás: Facebook

Első hó, vagy csak dér?

Az Extrém időjárás Facebook oldal egy fotót tett közzé, amely hétfőn Kazincbarcikán készült, é amely az első havat mutatná be egy autó szélvédőjén. A fotó alatt volt, aki tamáskodott, hogy valóban hóról lehet-e szó, nem pedig csak erősebb zúzmaráról, illetve többen is ipari havat emlegettek. Illetve azt is szóvá tették, hogy novemberben egy hóesés azért már nem nevezhető estrém időjárásnak.

Akár, hogy is, az biztosan tény, hogy 2024. november 12-én Kazincbarcikán hideg volt. Te várod már az első havat?