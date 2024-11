Ahogy arról a Boon.hu is beszámolt, életének 28. évében elhunyt Babik Barbara, a debreceni Alföld Televízió munkatársa. A szerkesztő-műsorvezető hosszan tartó betegség után, október 30-án vesztette életét. Babik Barbara a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban érettségizett, diplomáját 2021-ben szerezte a Debreceni Egyetemen. A szakembernek a televíziózás volt a mindene, egyik alkotását a Kulturális Filmek Fesztiválján is díjazták. 2024-ben új műsort indított szerkesztő-műsorvezető társaival, a munkálatokból azonban pár hónap múlva kénytelen volt kiszállni egészségügyi okok miatt. Ezek után már nem tudott visszatérni a szerkesztőségbe, számolt be róla a haon.hu.

Babik Barbara 27 évesen vesztette életét

Forrás: hajdupress.hu