Véget ért a melegvízóra-távleolvasói rendszer próbaüzeme. A rendszert két évvel ezelőtt kezdték el kiépíteni Tiszaújvárosban, majd egyéves próbaüzem következett, hogy az esetleges hibákat, problémákat ki tudják szűrni - írja a tiszaujvaros.hu

Megkeresték a probléma okát

- Az egy évig tartó tesztüzem alatt a hibás eszközöket kicseréltük, ahol nem lehetett távolról olvasni, ott megkerestük a probléma okát - tudtuk meg Kósa-Tóth Zoltántól, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjétől.

- Úgy látjuk, hogy stabilan, jól működik a rendszer. A jeladók felszerelése óta a távleolvasó adatai alapján számlázunk negyedévente. Most már élesben működik a rendszer. A TiszaSzolg 2004 Kft. 6290 jeladót épített be, de közel 30 lakásba nem sikerült bejutniuk. Ezekben az esetekben, amennyiben jelentkeznek a tulajdonosok, náluk is beszerelik a jeladókat, ám amíg nincs kiépítve a rendszer, addig átalánydíjat kell fizetniük.

- A cél az volt, hogy egységes legyen a melegvízórák leolvasása a városban - nyilatkozta lapunknak Csoma Bertalan, a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke.

A költség fele a fogyasztóé

- Az ingatlantulajdonosok összességében elégedettek, hiszen a rendszer nekik jelent könnyítést. Nem kell számon tartani a leolvasás dátumát, nem kell megoldani, hogy valaki otthon legyen és engedje be a leolvasást végző munkatársakat. Szerettük volna, ha hasonló rendszert sikerülne kiépíteni a hidegvízóra leolvasásához is, de megkeresésünkre a szolgáltatótól azt a választ kaptuk, hogy jelenleg nem tudják támogatni a rendszer kiépítését. A távleolvasás kiépítését az önkormányzat is támogatta. A beszerelési költség 50 százalékát állta, ami lakásonként maximum 6000 forintot jelentett. A költség másik felét a lakástulajdonosoknak kellett kifizetniük, így a jeladó, csakúgy, mint a melegvízóra, a lakosság tulajdona.