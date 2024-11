November 19., kedd 13:30-14:30 – A biohulladék útja. Kedden délután a Centrumnál látványos bemutatóval várják az érdeklődőket, hogy megismertessék a biohulladék gyűjtésének és kezelésének folyamatát. Akár már gyűjt biohulladékot, akár csak most ismerkedne a rendszerrel, a helyszínen bemutatják, mi történik a konyhai hulladékkal, és miért fontos a megfelelő gyűjtés.

Ronda de finom kampány

November 20., szerda 7:00–8:00 – A Búza téri piacon szerdán egy érzékenyítő kampány részeként mutatják be a látogatóknak, hogy a szabálytalan formájú zöldségek és gyümölcsök is ugyanolyan finomak, mint a tökéletesek. A cél az, hogy a vásárlók bátran és tudatosan válasszák a formátlan, ám ízletes terményeket is, ezzel csökkentve a pazarlást. A standhoz ellátogatók ajándék vetőmagot kapnak, hogy megtapasztalhassák a saját maguk által termesztett növények értékét, és ezáltal új megközelítéssel tekintsenek a vásárolt zöldségekre is.

November 21., csütörtök – Education in location. A MiReHu Nonprofit Kft. első hulladékgazdálkodóként csatlakozott a NÉBIH élelmiszerpazarlás elleni programjához. A program során a NÉBIH szakemberei felkészítik a résztvevőket, hogy nagyköveti szerepükben hiteles szakmai anyagok alapján tartsanak foglalkozásokat az élelmiszerpazarlás csökkentésének fontosságáról.

November 22., péntek 18:30–21:30 – Vidd a jégre, avagy fagyaszd, ami fagyasztható! - Jótékonysági korcsolyázást szerveznek, amelyre mindenkit szeretettel várnak a jégpályán. A belépéshez egy csokoládé vagy tartós élelmiszer felajánlása szükséges, amelyet a szervezők rászorulóknak juttatnak el. A program így nemcsak szórakozást nyújt, hanem lehetőséget is, hogy másokon segítsenek. A jégpálya szimbolikus helyszín, hiszen a fagyasztás mint az élelmiszerpazarlás csökkentésének hatékony eszköze, itt nemcsak élményként, hanem oktató célzatú felhívásként is megjelenik. Belépő tehát 1 db csokoládé vagy tartós élelmiszer fejenként.

