Ne kerülgesse tovább az elromlott gépeit - ennyit fizetnek érte

Tudta, hogy most érdemes lomtalanítani, szép összeget kaphat régi gépeiért? Utánajártunk, mit is kezdhetünk a már nem működő, csak a helyet foglaló lecserélt, elromlott háztartási eszközeinkkel. Az elektronikai hulladék leadása jövedelmezőbb, mint hinné. A szolgáltatóval szerződött telepeken ingyenesen leadhatók, sőt sok esetben még fizetnek is érte.

A háztartásokban egyre jobban felhalmozódó elektronikai hulladékot, vagyis az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad települési hulladékként kezelni. Ezek közé tartozik minden olyan berendezés, mely legfeljebb 1000 volt váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 volt egyenfeszültségű árammal működik, és amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ - írja a vonatkozó jogszabály. Az elektronikai hulladék leadásánál arra figyelni kell, hogy ne legyen szétszerelve Elektronikai hulladék: mi számít annak? E-hulladéknak számítanak többek közt a kisgépek, a hajszárító, a porszívó, a flex, a számítógép, még a nyomtató is, patron nélkül. A nagyméretű háztartási gépek, például a mosógép, hűtő, fagyasztó is leadható. Ezek a készülékek veszélyes hulladéknak számítanak, mivel ólmot, higanyt, dioxint, kadmiumot, baktériumvegyületeket tartalmazhatnak, ezért tilos őket kommunális hulladékként, azzal együtt kezelni. Európában szinte a legtöbb hulladék ebből a típusból keletkezik, ezért az unió és Magyarország is kiemelten kezeli ezt a problémát. A lakosságot igyekeznek ösztönözni arra, hogy jogszerűen járjon el, és szabályosan kezelje az e-hulladékot.

Az országban 2023. július 1-jével ugyanis új hulladékgazdálkodási rendszer lépett életbe, melynek keretében a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi a települési hulladék kezelését. Lakossági ösztönző díj A kidobásra ítélt elektromos és elektronikus berendezéseket a MÉH-telepeken nemcsak leadhatjuk, hanem készpénzben fizetnek is értük, mindösszesen magyarországi lakcímmel kell hozzá rendelkezni.

A leadáshoz személyi igazolvány, lakcím- és adókártya bemutatása szükséges, a szolgáltatóval szerződött bármelyik hulladékudvar hozzáférhető minden Magyarországon lakcímmel rendelkező magánszemély számára, így már nem kötelező a lakcímhez legközelebbi telepet felkeresni. A MOHU-val szerződött MÉH telepeken hulladéktípusonként eltérő a lakossági ösztönző díj, de 2024. november 1-jétől például az LCD, síkképernyős berendezésekért 50, a kisméretű elektronikai háztartási eszközökért (hajszárító, flex stb.) 81, a nagyméretű elektronikai háztartási gépekért (hűtő, villanybojler) 61-70, IT - számítástechnikai eszközökért 150 forintot fizetnek kilogrammonként. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Miskolcon több helyen, Arnóton, Emődön, Kazincbarcikán, Mezőkövesden valamint Tiszaújvárosban találunk szerződött MÉH telepeket, az átvevőhelyek listáját itt tekintheti meg, az árakról további információkat itt talál.

Kereskedőknek kötelessége A régi háztartási gépeket, elektronikai eszközöket egyébként az ilyen típusú termékeket forgalmazó kereskedőknek is kötelességük díjmentesen átvenni. Jó tudni, hogy ezzel akár házhozszállítás esetén is élhetünk, tehát ha rendelünk egy mosógépet, az azt kiszállító dolgozók kérésünkre kötelesek ingyen elszállítani régi készülékünket.

