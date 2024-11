Több mint száz helyszínen létesülhetnek nyilvános elektromos töltő a következő években a kormány szerdán induló pályázatának köszönhetően. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) az új lehetőséggel megduplázza az elektromobilitás térnyerését ösztönző állami támogatásokat, ezzel is gyorsítva az energiaátmenetet és a közlekedés zöldítését - jelentette be szerdán a minisztérium.

Minimum 100 millió forintra lehet pályázni elektromos töltő kialakítására (fotónk illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán

Májusig lehet igényelni, hogy legyen újabb elektromos töltő

A közleményben ismertették: a programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A hazai elektromos töltőhálózat fehér foltjainak felszámolása egyszerre segíti a természet védelmét, a klímavállalások teljesítését, a gazdaság élénkítését és az energiaszuverenitás megerősítését.

Az EM emlékeztetett arra, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint 2023 végén több mint 2500 nyilvános töltőállomást használhattak az elektromos autókat üzemeltetők Magyarországon. A legtöbb berendezés, a teljes állomány közel fele Budapesten és Pest megyében működik. A fővárostól távolabbiak is jellemzően a hazai autópályák mentén és a népesebb nagyvárosokban találhatók meg.

Cél a környezetvédelem

A most induló pályázat a kibocsátásmentes közlekedéshez szükséges infrastruktúra kiépítését ösztönzi, célzottan a vidéki hálózat fehér foltjaiban. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű, kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10 százalékát kitevő önrész is szükséges. A nagyvállalatok az elszámolható költségek 35, a középvállalkozások 55, a mikro- és kisvállalkozások pedig 65 százalékát kaphatják meg állami hozzájárulásként. Vissza nem térítendő támogatás például az energiatárolóval és/vagy megújuló áramtermelő egységgel felszerelt töltőállomások létesítésére adható. Az új vagy bővített állomások minden töltőpontjának képesnek kell lennie intelligens töltésre, ahogy kötelező biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét is - részletezte a minisztérium közleménye.