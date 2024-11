A biztosítás, az már biztos

Habár még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés, azt már tudjuk, hogy kötelező biztosítást kell kötni rájuk bizonyos teljesítmény felett. Erre azért van szükség, mert egy elektromos rollerrel is megkarcolhatunk egy autót például, vagy össze is törhetjük azt, márpedig így akár több százezer forintos káreset is keletkezhet. Ha ilyen történt, eddig a roller tulajdonosának kellett azt megtéríteni. Most viszont 2024. júliusa óta már ezt a szerepet a biztosítók vették át, ugyan úgy mint a gépjárműveknél.