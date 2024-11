A megbeszélésen részt vett Hollósy András alpolgármester, valamint Szécsényi Marianna a belváros önkormányzati képviselője is. Hollósy András beszámolt a takarítási akcióról, hangsúlyozva, hogy a rendhez, a rendezettséghez szükséges a város megfelelő tisztasága is. Szécsényi Marianna pedig hangsúlyozta, hogy közösen szeretnének gondolkodni, bevonni a vállalkozókat is a tervezésbe.