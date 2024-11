Az Edelényi kastélysziget a magyar kultúra ünnepének központja

Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője méltatta az Edelényi Kastélyszigetet, mint a kiemelt programsorozat helyszínét.

„Hiszem azt, hogy ez az alkalom különleges jelentőséggel bír, hiszen ennek az eseménysorozatnak egy olyan helyszín ad otthont, mint az Edelényben található kastély. Itt nemcsak egy építészeti kincsről beszélünk, hanem a kultúra és a közösségi élet egyik nagyon fontos helyszínéről, amely méltó arra, hogy a magyar kultúra ünnepének központja legyen. Úgy gondolom, hogy ez az épület egyedülálló építészeti és kulturális értéket képvisel.”

Gazdasági hatása is van

„Ez erősíti mindannyiunk identitástudatát, ugyanakkor közösségünk számára is fontos értéket képvisel. Helyi és országos rendezvények valósulhatnak meg itt, hiszen teret biztosít mind a hagyományos magyar kultúra bemutatására, mind pedig kortárs művészeti eseményeknek. Emellett gazdasági hatással is van Edelény városa számára, hiszen a programok idevonzzák az embereket és családokat, így élénkíti a helyi gazdaságot és ezáltal új munkahelyeket is teremt” - tette hozzá.

A program zárásaként ünnepélyes keretek között adták át a megjelentek Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter elismerő oklevelét az edelényi Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely részére. Az elismerést Kércsi Tibor, az intézmény vezetője vette át.