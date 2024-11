November elseje, azaz mindenszentek idén péntekre esik. Rengetegen látogatnak el ilyenkor a temetőkbe elhunyt szeretteik sírjaihoz, hogy feldíszítsék azokat és gyertyákat gyújtsanak elhunyt családtagjaik emlékére. Sokan vannak, akik nem is egy, vagy kettő, hanem akár négy-öt különböző temetőbe is elmennek. Fontos tudni viszont, hogy ilyenkor nemcsak az üzletek, áruházak, bevásárlóközpontok nyitvatartása változik, hanem a temetőké is. A megszokottnál tovább vannak ugyanis nyitva, hogy az emberek kényelmesen oda tudjanak érni mindenhova, ahova szeretnének, és ne maradjon ki egyik elhunyt rokonuk meglátogatása sem.