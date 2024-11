Dubai a közel-keleti luxus jelképe, ez megjelenik az édességben. A Kisgergely Cukrászdában a dubai csokis süteményeket arany spray-jel fújják be a fényűző hatás elérése érdekében. Az eredeti dubai csokira 24 karátos aranyfóliát tettek. Pesten a táblás dubai csoki információim szerint 10 ezer forintba is kerülhet, egy dubai csokis fánk ára pedig akár 3500 forint is lehet