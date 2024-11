A cigaretta fő hatóanyaga a nikotin, ami egy igencsak erős függőséget okozó anyag. Amikor valaki elszív egy cigit, a nikotin a tüdőn keresztül gyorsan bekerül a véráramba, ahonnan pedig az agyba jut, ott pedig olyan vegyületek termelését serkenti mint a dopamin, ami az örömérzetért és megnyugvásért felelős hormon. Az érzés amit a dohányzás okoz, viszonylag rövid ideig tart, viszont a szervezet gyorsan hozzászokik és egyre jobban igényelni fogja azt ugyan azon hatás eléréséhez, ha pedig nem kapja meg, akkor bizonyos tünetek jelentkezhetnek.

Dohányzás - nem csak rossz szokás, hanem szenvedélybetegség Fotó: Kiss Annamarie

A dohányzás függőség

A függőség két összetevőből áll. Az egyik a fizikai függőség, amikor a nikotin rendszeres használata miatt az agy alkalmazkodik a jelenlétéhez és ennek hiányában elvonási tünetek jelentkezhetnek, mint például ingerlékenység, szorongás, fejfájás és koncentrációzavar.

A másik a pszichológiai függőség pedig az, amikor a dohányzás szokássá válik és bizonyos helyzetekben, például kávézás közben, stressz esetén vagy társasági helyzetekben az ember már automatikusan nyúl a cigaretta után. A leszokás ugyan rendkívül nehéz, de nem lehetetlen. A nikotinfüggőség kezelésére különböző módszerek állnak rendelkezésre, mint például nikotin-helyettesítő terápiák (nikotintapasz, rágógumi), gyógyszeres kezelések amelyek csökkentik a vágyat és az elvonási tüneteket, vagy pszichológiai támogatás, terápia, ami segít megküzdeni a pszichológiai függőséggel.

Káros hatásai

A dohányzás hosszú távon számos és súlyos egészségügyi problémához vezethet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a cigarettázás évente több mint 8 millió ember halálát okozza, beleértve a passzív dohányzás áldozatait is. A tüdőrák kialakulásának kockázatát jelentősen megnöveli, emellett krónikus obstruktív légúti betegséget (COPD) és tüdőtágulást is okozhat. Növeli továbbá a szív és érrendszeri betegségek, a szívroham, a stroke és a magas vérnyomás kockázatát, emellett csökkenti az immunrendszer működőképességét is.

Mit mond a szakorvos?

„Hogy melyik személy esetében a COPD, a tüdőrák, vagy a szív és érrendszeri betegségek, az infarktus, vagy a stroke jelentkezik először, az egyéni eltérésektől, egyéni érzékenységtől függ, de lehet azt mondani, hogy ezek a dohányzás következtében kéz a kézben járnak. Hiszen egy dohányos esetében ha kialakul mondjuk az úgynevezett COPD, vagy tüdődaganat, akkor onnan már csak idő kérdése, hogy mikor jelentkezik a szív és érrendszeri betegség is. Ezért fontos tehát az orvos, egészségügyi dolgozó esetében, hogy felhívja a dohányos figyelmét arra, hogy mindenképp fel kell függesztenie a cigarettázást, hiszen semmiféle más gyógyszerrel nem lehet azt pótolni, hogy abbahagyja azt az illető”- mondta a tüdőgyógyász a boon.hu-nak.