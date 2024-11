Filozofikus gondolatok

„Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá leszünk, amit rendszeresen teszünk” – köszöntötte Arisztotelész bölcs gondolataival a jelenlévőket Vas Mónika, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház ápolási igazgatója. Beszédében kiemelte, hogy az egészségügyi dolgozóknak nemcsak a gyógyításban van szerepük, hanem a prevencióban is. Nemcsak a tetteiken és mindennapi munkájukon keresztül végzik ezt a feladatot, hanem a mindennapi életükben is példamutatásukkal is.