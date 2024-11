Ki a hibás? A szaporító? A vásárló?

Az eset az állatszaporítókra irányította a reflektorfényt. Kommentcunami árasztotta el az állatvédők oldalait is.

Sokakat felháborít, hogy míg kutyák ezrei kerülnek utcára és állatmenhelyre, az emberek ilyenektől vesznek kutyát, macskát, vagy bármilyen állatot, ezzel is támogatva a szaporító iparágat. Mások úgy vélik, nemcsak a szaporító bűnös, de az is rendkívül felelőtlen, aki ezt a helyzetet vásárlással fenntartja. Felmerül az állatorvos felelőssége is, aki a papírokat kiállítja.

Hogyan lehetséges, hogy hosszú ideje Magyarországon tevékenykedhetett egy olyan szaporító, akit hazájában már eltiltottak az állattartástól? Hogyan lehetne elkerülni, hogy ilyen szörnyűség még egyszer megtörténjen? Lays, Chio és a többi kutya meggyógyulnak-a valaha?

Sok a megválaszolatlan kérdés.