Egy alma áráért téliszalámi? Így csalnak az önkiszolgáló kasszáknál!

Miskolcon is előfordulnak önkiszolgáló kasszánál csalások, utánajártunk a módszereknek. Idén nemcsak az ország fája, hanem az ország Betleheme is Borsodból érkezett a fővárosba, illetve az ősszel leégett Barlangfürdővel összefüggésben is jó híreket kaptunk. A nap hírei Borsod-Abaúj-Zemplénből.

Önkiszolgáló kassza egy nagyáruházban Fotó: MW

Egyre több hír érkezik az önkiszolgáló kasszáknál elkövetett csalásokról. Vannak vásárlók, akik átcímkézik a termékeket, hogy olcsóbban jussanak hozzájuk, vagy egyszerűen nem olvassák be az összes árucikket. Miskolcon is vannak visszaélések, bár gyakoriságuk nem ismert. A boltok kamerarendszerekkel próbálják kiszűrni a csalókat.

Kisgyőrből indult Budapestre az ország betleheme Idén harmadik alkalommal indul útnak Kisgyőrből a nemzet betleheme Budapestre. Az alkotás az Országház előtti Kossuth Lajos téren lesz látható vízkeresztig. Az idei évben két új szoborral bővült a betlehem.

Dubai csoki hódít már Miskolcon is A dubai csoki őrület elérte Miskolcot is. A különleges édesség változatai már miskolci cukrászdák kínálatában is megtalálhatóak, megkerestük a forrásokat.

Ők lehetnek a DVTK ellenfelei A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata az Euroliga szereplés után decemberben az Európa Kupában folytatja. A lehetséges ellenfeleket vettük sorra ebben a cikkünkben. A pontos ellenfél a csoportkörök eredményeitől függ.

Új hírek a miskolctapolcai Barlangfürdővel kapcsolatban A szeptemberi tűzeset után természetesen szüneteltek a Miskolctapolca Barlangfürdő Aquaterápia kezelései is. Egyes kezelések december 2-tól új helyszíneken lesznek elérhetők. Cikkünkben elolvashatja, milyen kezeléseket hol lehet igénybe venni.

