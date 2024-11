Bulizzatok velünk, csak úgy. Mert ősz van. Vagy már majdnem tél. Kit érdekel! A lényeg, hogy legyen jó zene és sok tánc. Minden szerénységet félretéve állítjuk: többen és többször tapasztalták már, hogy ezeket garantálni tudjuk. Ami viszont még nagyon fontos egy bulinál: a remek társaság, vagyis TI, kedves táncoslábú barátok!

- így invitálta a vendégeket a szombat esti bulira a miskolci SteelCity Linedance Egyesület a Gárdonyi Géza Művelődési Házba. Az érdeklődésben nem is volt hiány és aki eljött erejétől függően nem maradt ki a közös táncolásból sem teljesen kihasználva a művelődési ház adta tágas teret. Az est egyik különlegessége volt, hogy a gépzene mellett a Country Trip zenekar közreműködésével élőzenére is rophatták a táncosok, akik ki is maxolták a lehetőséget. Reméljük, lesz folytatás – fogalmazták meg többen.