„Minden évben eleget kell, hogy tegyünk annak a feladatnak, hogy hatóságok előtt bemutatunk egy szimulált gyakorlatot. Ennek a gyakorlatnak a lényege az, hogy rálássanak a hatóságok, hogy havária esetén a tíz fős operatív csapat hogyan működik. Az egyik üzemben történt egy olyan baleset, amely szimuláció alapján érintette a települést és lakosságát. Azt gondolom, hogy nem rutinból valósítjuk meg ezeket a gyakorlatokat, hanem minden évben próbálunk egy picit változtatni a dolgon. A nap abból áll, hogy valamelyik közintézmény, óvoda, bölcsőde vagy iskola bemutat egy elzárkózást, illetve bent egy adott cég területén bemutatják a havária elhárításának a gyakorlati részét. Ezek jól szoktak sikerülni, bár soha ne kelljen ezeket élesben átélni” - fogalmazott dr. Szilva István, aki mondandójából nem hagyta ki a tlepülést sújtó bűz kérdését sem.

Kiürítési gyakorlat Sajóbábonyban. Az orrfacsaró bűz is téma volt.

Fotó: Dr. Szilva István facebook oldala

Majd hozzátette, hogy reméli, ilyen eset nem fog bekövetkezni, viszont azon nem tud felülkerekedni, miszerint a cégek nem tesznek hatékony intézkedéseket a várost sújtó bűzhatás megakadályozására. A bűz problémájával korábban már foglalkoztunk.

Tarthatatlan lett a helyzet, a bűz miatt

A szaghatással kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a jelenlegi helyzetet tekintve, meg kell mindenkinek értenie azt, hogy az ott lakóktól nem várható el, hogy az állandó „bűzhelyzetet” elviseljék. A polgármester azt is hozzátette, hogy

a legutóbbi esetek kapcsán már nemcsak Sajóbábony, hanem a környék települései is jelentős mértékben érintettek voltak.

„Nekünk nem az a célunk, hogy a cégeket ellehetetlenítsük, működjenek, építsük együtt a városunkat. Azt érzem, hogy lehet, hogy nem szándékos a részükről, de ennyi műszaki hibából fakadó szaghatás, ami az utóbbi időben előfordul nem következhet be. Úgy vélekedem, hogy előfordulhatnak műszaki hibák, de ennek a gyakorisága nem mindegy, ha ez egy évben egyszer-kétezer fordul elő. Ha ez így lenne, akkor azt mondom, hogy ez egy normál működés velejárója, de most már ez egy napi és heti szintű probléma. Az is megállapítható, hogy ez nem kifejezetten egy cégtől jön, hiszen a szaghatások különbözőek. Vannak feltételezéseink cégeket illetően, akiket egyelőre nem szeretnék megnevezni. Azonban ha érdemi változás nem történik a közeljövőben, erre is sor kerül majd, és ha kell, a legdrasztikusabb lépéseket fogjuk kérni a hatóságoktól. Addig is próbálom a lelket tartani az emberekben, hogy tartsanak ki.”