Napok óta súlyos mínuszokat mutat a hőmérő a Bükkben. November 5-én -15,7 fokot mértek a felszín felett két méterrel, november 6-án hajnalban a Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézettel együttműködésben üzemeltetett Mohos-töbör meteorológiai állomás -16,5 fokos minimum hőmérsékletet rögzített. November 9-én hajnalban ismét -16 fok alatti minimum hőmérséklet állt be a Mohos-töbörben. Pontosabban -16,3 fokon "tetőzött" a léghőmérsékleti minimumérték. November második hétvégéjén erős inverzió volt az Északi-középhegységben: a hegycsúcsokon +8 fokot, a völgyekben ugyanakkor akár -7, -8 fokot is mértek a reggeli órákban. Érdekes élmény lehetett annak, aki esetleg túrázva élte át a 15-16 fokos különbséget. Azt írták, az elmúlt időszakban már-már megszokottá váltak ezek az értékek, de az elmúlt két őszt az alábbi mutatókban már most felülmúlta az idei.

Tavaly novemberben már hógolyóztunk a Bükkben, Bánkúton

Fotó: Bónusné Nánási Regina

Tavaly már havazott novemberben a Bükkben

Tavaly november 12-én megérkezett a havazás a Bükkbe. Bánkúton novemberben már hógolyóztunk. Vajon idén is így alakul az időjárás? A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint az elkövetkező napokban jellemző lesz a köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet. Borsod-Abaúj-Zemplénben a fagypont alatti ködös tájakon ónos szitálás, valamint az ipari területek közelében szemcsés hó nem kizárt. A hét közepén borongós, párás, ködös időre számíthatunk, csak kevés helyen süthet ki a nap. Néhol szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás előfordulhat. Havazásra azonban még nincs sok esély.