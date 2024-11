Tokaj-Hegyalja boros címkéinek minél szélesebb körű felkutatására indított programot a sárospataki központú Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE). A Címkéről-címkére elnevezésű program az intézmény első, úgynevezett közösségi tudomány projektje – hangzott el a kezdeményezést bemutató tájékoztató előadáson. Ezen dr. Kéri Szabolcs rektor köszöntőjében kifejtette: a közösségi tudomány kinyitja a kutatási-oktatási intézmények „laboratóriumait” és az ott folyó tevékenységek elérhetővé válnak mégpedig úgy, hogy a kutatás folyamatába is be lehet kapcsolódni. Ez azért jó, mert a kutatás folyamatát közelebb viszi az emberekhez, ismertté teszi ezt a folyamatot, nagyon jó hobbi-időtöltés és fejlődési lehetőség mindenki számára a boros címkék gyűjtése - emelte ki.

Sok a boros címkék közül már megsérült - hangzott el a találkozón, a képen N. Kiss Tímea, aki tájékoztatást adott a projektről

Eddig 4500 címkét digitalizáltak a boros címkék közül

A rektor kérdésünkre azt is elmondta: véleménye szerint ezzel a lehetőséggel intézményük is sokat nyer, mert egyrészt a náluk folyó szellemi munka egyértelművé válik mindenki számára, másrészt pedig közösségépítő ereje is van, ráadásul hozzájárul a térség értékeinek feltárásához és terjesztéséhez is. A közösségi tudomány jelenéről és lehetőségeiről az eseményen bővebb ismertetőt tartott Gaálné Kalydi Nóra, a MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgató helyettese. Nemesné dr. Kiss Tímea projektvezető, a THE Kulturális Örökség Tanszékének tanszékvezetője kifejtette: előzetes kutatások alapján már összeállítottak egy 4500 tételes digitális címkegyűjteményt, ez képezi annak a nyilvánosnak és kereshetőnek szánt adatbázis alapját, amelyet a helyi közösségek segítségével szeretnének bővíteni, minél teljesebbé tenni. A címkék Tokaj-Hegyalja történetének, borászati örökségének meghatározó elemei, de nagyon sérülékenyek. Számtalan olyannal találkoztak, amelyek töredékesen, a pusztulás határán maradtak fenn, de sikerült ezeket legalább digitális formában megőrizni az utókornak – emelte ki.

Dr. Kéri Szabolcs rektor a közösségi tudományok jelentőségét méltatta

Már találtak partnereket

Hozzátette: az elmúlt hónapokban már megkerestek múzeumokat, magángyűjtőket, akik partnerként tekintettek az egyetem projektjére és engedték a birtokukban lévő címkegyűjteményt digitalizálni. Most azonban kifejezetten a helyi közösségekre szeretnének támaszkodni, hogy elérjék azokat a címkéket is, amelyek eddig nem kerültek szakértő kezekbe – közölte portálunkkal. A borvidéken, sőt azon kívül is még bőven lehetnek olyan személyek, akik rendelkeznek kisebb-nagyobb címkegyűjteményekkel, vagy tudnak olyan pincéről, ahol rejtőznek ilyenek – hívta fel a figyelmet a tanszékvezető. Beszámolt arról is, hogy első körben négy Tokaj-hegyaljai településen (Tokajban, Tarcalon, Erdőbényén és Hercegkúton) szervezik a címkegyűjtést önkéntesek bevonásával. Ezzel együtt örömmel fogadnak mind a 27 borvidéki településről címkéket és önkénteseket egyaránt – jelentette ki. Kérdésünkre válaszolva azt is elmondta, hogy ugyan a projektnek van egy intézményen belüli határideje, de valójában a digitális állománybővítés folyamatos marad a későbbiekben is. Megtudtuk: a címkegyűjtemény azok számára lesz majd hasznos, akik vagy a borvidék, vagy egy-egy település történetét, borászati értékeit kutatják.