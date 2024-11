A podcastből megtudhatjuk, hogy lesz egy zárkózott, magának való kislányból határozott, céltudatos, innovatív nő. Az is kiderül, hogy a Flow & Business Hungary Kft. számára miért fontos a borsodi és miskolci tehetséges fiatalok felkarolása.

Bokor Éva betekintést enged a 2024-ben első alkalommal megrendezett Lillafüredi Fashion Show kulisszái mögé, beszél a rendezvény fogadtatásáról és a jövőbeli terveiről. Majd a beszélgetés arra is kitér, hogy a cégvezető miért tartotta fontosnak, hogy Miskolcon is létrehozzon egy modelliskolát illetve kik segítik ebben a munkában. Végül az is kiderül, hogy mitől lesz a Flow Models Hungary a jövő modelljeinek az otthona.

