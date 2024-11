Bokik: Közel kétezer önkéntes tag

A mai kamara, így a Bokik is folyamatos kihívásokkal szembesül az 1994-es megalakulása óta: a munkahelyek megszűnése, a gazdaság és az ipar szerkezetének átalakulása, a piacgazdaság kialakulásának nehézségei, a tőkehiány, az uniós tagságra való felkészülés, és jelenleg a 21. század gazdasági versenye. És ahogyan a kamara évszázados története is tele volt változásokkal, az elmúlt 30 esztendő is sok újat hozott a köztestület szervezeti életében. Egyik ilyen fontos változás volt, hogy 2000. október 31-el megszűnt a kötelező tagság. Ezek után önkéntes kamarai tagokkal működött tovább a köztestület egészen 2012. január elsejéig, amikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a második Orbán kormány között létrejött megállapodás részeként, egy újabb törvénymódosítás eredményeként, életbe lépett a kötelező kamarai regisztráció intézménye.