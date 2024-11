A Black November alapja a Black Friday, amely eredetileg az Egyesült Államokból származik és az év legnagyobb vásárlási napjának számít és éppen ma van, a hálaadás napját követő pénteken. Alapvetően az volt a célja, hogy a karácsonyi szezon előtt jelentős árengedményekkel ösztönözzék a fogyasztókat a vásárlásra. Az online kereskedelem térnyerésével azonban a Cyber Monday (az amerikai hálaadás utáni hétfői akciós nap) is népszerűvé vált, ami tovább bővítette az akciós időszakot, innen pedig már csak egy lépés volt, hogy az egész november a vásárlók hónapjává váljon.

Black November és Black Friday

Fotó: Vémi Zoltán

Miért hódít a Black November?

Az egyik ok amiért népszerű, hogy a hosszabb ideig tartó akciók miatt a vásárlók kényelmesebben, kapkodás nélkül be tudják osztani idejüket a vásárláshoz, ráadásul így az üzleteket sem mindössze egy napra terheli le a rohamozó tömeg. Így nem csak a fogyasztók, de a kereskedők számára is kedvező, mivel könnyebb kezelni az árukészletet, valamint a kiszállítások száma is egyszerűbben koordinálható.