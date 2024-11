Ez a kép nyerte el az első díjat, címe: Duett

Fotó: KONYA MATE

Nem ért egyet a nézetekkel

Kónya Máté Bertalan szerint alapvetően az édesvízi makrogerinctelenek nem tartoznak a kedvelt, felkapott, „mainstream” természetfotós témák közé. – Pedig ezek remek témák, a nagy csoportból én a szitakötőket választottam, de lehet, hogy ők engem, és kerültünk szinte barátságba. Emellett minden évben különböző kisebb-nagyobb rovarok kerülnek ilyenkor lencsevégre. Idén a pályázati kiírás már a madarakat is magában foglalta. Ami az én képeimet illeti, mindig az egyediségre, a megismételhetetlenségre és művészi látásmódra törekszem: nemcsak megörökíteni szeretném ezeket a lényeket, hanem valamit közvetíteni is velük. Hangulatot, pillanatnyi benyomást, érzést, fényt, árnyékot, egyszóval egy szeletet az átélt momentumból. Ennek megfelelően lesznek elvontak vagy nem, egy közönséges szögben vagy pózban ábrázoltak a szitakötőim. Az első róluk készült fotók óta megismertem, kiismertem annyira viselkedésüket, hogy tudjam, miként helyezhetők el egy kompozíción. Alapvetően nem szoktam tudatosan tervezni egy képet, pedig sokak szerint az a jó, ha már a munka előtt megvan a fotós fejében a kép. Szerintem meg elég, ha a zár kioldásakor megszületett a fénykép – nyilatkozta.

Így kezdődött a fotózás

2020 máciusában a covidjárvány miatt országszerte otthoni tanulásra kényszerültek a diákok, így Kónya Máté Bertalan is. – Hamar elfogott a szabadságvágy, mindenáron szabadulni szerettem volna a bezártságtól. Elkezdtem felfedezni közvetlen környezetem apró részleteit, olyan pillanatokat, epizódokat, melyek felett az ember elsiklana a hétköznapokban. Megragadott a természet csodája, sebezhetősége, értéke, változékonysága és varázslatos lüktetése. A természetfotózást azért szeretem, mert a minket körülvevő környezet megörökítését, ábrázolását az egyik legszebb művészetnek tartom, másrészt pedig a legegyszerűbb és legjobb módszere a tudománykommunikációnak és környezeti nevelésnek. Ha már csak pár másodpercre is felkeltem a képeket megtekintők figyelmét, a munka nem volt hiába. Egy pillantás után már érdekessé, felfedezhetővé válik a természet, még így képeken is, és a befogadót elkezdi érdekelni a rajta szereplő téma. Amihez pedig közel kerülünk, azt meg szeretnénk ismerni, amit pedig megismerünk, meg is szeretnénk majd védeni és itt érkeztünk el ahhoz, hogyan segíti a természetfotózás bolygónk védelmét. Ilyen egyszerű – mondta el honlapunknak, ami már másik fiatal tehetséget is bemutatott.