Szilva István kiemelte, hogy legfőbb céljuk kimozdítani az embereket a négy fal közül, nemcsak a helyieket, hiszen a 26-os útról is jól látszik majd a kilátó. A polgármester arról is beszélt, hogy ez a hely nemcsak kilátópont, hanem kiemelt régészeti és ökológiai terület is. Utóbbi különleges, hiszen innen indult a város története, ugyanakkor nehezítette is a tervezést. A Herman Ottó Múzeum igazgatója, dr. Szolyák Péter, valamint dr. Mester Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének docense segítették az előkészületeket, hiszen ezen a területen több alkalommal is folytak régészeti kutatások. Mivel a domb kiemelt ökológiai terület is, az állatok védelme érdekében március közepéig végezniük kell a munkálatokkal. A Bábony-kilátóhoz tanösvény vezet majd, így a meredek domboldalon megpihenve érhetik el a látogatók a kilátót. A tanösvény alkalmas lesz arra, hogy az emberek megpihenjenek, és közben érdekes információkat olvashassanak Sajóbábonyról, a kilátóról, a régészeti feltárásokról és a helyi értékekről.