Az áradások jelentős mértékben érintik például Franciaországot, Németországot, Olaszországot és Belgiumot is, ezekből az országokból pedig nagy mennyiségben érkeznek használt autók Kelet-Európába, így Magyarországra is. Árvízkáros autót nem éri meg viszont vásárolni, ugyanis az új tulajdonosnak biztosan több százezer forintot kell majd költenie a javításokra. Azok a kereskedők, akik ilyen járműveket próbálnak eladni, lehetőség szerint igyekszenek eltitkolni, hogy milyen állapotú is valójában az autó, mivel a vásárlók, amennyire tudják elkerülik ezt a rossz befektetést.

Árvízkárosult autók

Csak később derül majd ki hogy az autó árvízkárt szenvedett

Mivel az árvízkáros autó problémái csak sokkal később jelentkeznek, jobb ha megpróbáljuk kideríteni megvásárlásuk előtt, hogy történt-e ilyen jellegű beázás a járművel. Ezt nem könnyű megtudni, mert a kereskedők igyekszenek eltitkolni, mivel jelentősen olcsóbban, jóval nehezebben tudnák csak eladni őket, a gondok pedig sok esetben csak 6 hónappal később jelentkeznek.

Mik az árulkodó jelek?

Olyan helyeken alakulhat ki korrózió ahol egyébként nem jellemző, esetleges oxidréteg bizonyos testpontoknál, bárhol, ami egyébként irreális lenne, mondjuk egy utastérnél. De ha egy hozzá jól értő ember hozza rendbe az autót, akkor nem nagyon lehet kiszűrni ezt a fajta múltbéli károsodást, vagy csak nagyon nehezen

- mondta Székely Róbert, autószerelő a boon.hu-nak.

Azt is megtudtuk tőle, ha az autó átvizsgálása során bekapcsoljuk a klímát és kellemetlen szagot érzünk, az azt jelenti, hogy beázhatott, mivel lehetetlen úgy megtisztítani, hogy ez a penészszag eltűnjön. A nedvesség miatt baktériumok, penész telepednek meg a légkondicionáló rendszerben, ez okozza a kellemetlen szagot.

Az árvíz sújtotta autókban gyakran kicserélik az üléseket, így ha azokon nem is, de a bepárásodott fényszórókon, vagy a csomagtartóban a pótkerék környékén felfedezhetünk megmaradt nedvességfoltokat.

Ellenőrizzük vásárlás előtt

Mindenképpen ellenőrizzük le az autó múltját, fontos tudni melyik országokban használták azt korábban, ebből már következtethetünk arra, hogy fennáll-e a múltban bekövetkezett árvízkár lehetőség. Ehhez jól használható a carVertical.com weboldal, amelynek új funkciója már természeti katasztrófákkal kapcsolatos jelentéseket is tartalmaz.