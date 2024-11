Színesebb, újszerű adventi koszorúk készülnek

A Demeter Virágüzlet vezetője már több mint három évtizede foglalkozik virágokkal és adventi koszorúk készítésével. Úgy látja, hogy az elmúlt években sokkal szolidabbak voltak az adventi koszorúk. Már csak azért is, mert régebben nem állt a virágboltok rendelkezésre ennyire sokféle anyag a készítésükhöz, mostanában rengeteget bővült ehhez az eszköztár a kreatív virágosok számára:

„Régen csak a virágboltok készítettek koszorút, azonban a multik is beléptek erre a területre. Így alaposan megoszlik a forgalom advent idején, sokan árulják ezeket a díszítéseket”.



Adventi koszorú: akár tűzveszélyessé is válhat

Demeterné Takács Ildikó szerint a biztonsági szempont miatt sem mindegy, hogy profi szakember készít koszorút, vagy azt otthon hozzák létre a családok:

„Mert akár veszélyes is lehet, amikor egy koszorú alapját telerakjuk száraz virágokkal, ami könnyen meggyulladhat, lecsöppenhet a gyertya. Ha a koszorú nem professzionális, akkor tűzveszélyessé válhat. Nagyon figyelni kell arra, hogy ne legyenek baleset- és tűzveszélyesek az adventi koszorúk, hiszen könnyen tüzet is tudnak okozni. A virágkötők tisztában vannak ezzel a kockázattal, és úgy készítik el a koszorút adventre, hogy ne okozzon ilyen nehézségeket”. Korában itt írtunk arról, mit okozhatnak az őrizetlenül hagyott karácsonyi gyertyák.

Egy szolidabb díszítésű adventi koszorú

Fotó: Édes Richárd

Kezdődik a nagy karácsonyi díszítés

Karácsony közeledésével elkezdődik a házak, a környezetünk feldíszítése. A Demeter Virágüzletben a vásárlók nagyon szeretik az élő díszítőelemeket, és az ott dolgozó virágkötők is ezeket ajánlják az emberek figyelmébe.

„A családi házakban lenyűgöző látványt nyújtanak, de a bérházakban is lehet díszíteni, ha az embernek van egy terasza, erkélye. Oda is ki lehet tenni egy kis fenyőfát, egy kis piceát, feldíszíteni pici gömbökkel. Esetleg egy LED-es égősort is rátehetünk, mert csodása karácsonyi hangulatot ad.