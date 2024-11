Kürtőskalács 2500 forintért

A vásár forgatagában ínyencségek is csábítják a látogatókat. A kürtőskalács továbbra is a klasszikus kedvenc, darabja 2500 forint, akárcsak tavaly. Aki a sós finomságokat részesíti előnyben, juhtúrós vagy szalonnás lepényt is választhat ugyanilyen áron. A gyerekek körében továbbra is a minifánk a sláger, amely 1400 forintért kapható. A forralt bor nem hiányozhat egyik karácsonyi vásárból sem. A Sajószentpéterről érkezett árusok kínálatában a narancsos ízesítésű forralt bor a legkeresettebb elmondásuk szerint. A forralt borokért 400 és 600 forint között kell fizetnünk decinként. Gabriella, az egyik árus, elárulta, hogy a meleg italok között a citromos forró tea is népszerű, különösen az idősebbek, kismamák és gyermekek körében, ára mindössze 200 forint.