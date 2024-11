Nem csak lehetősége Miskolcnak, hanem kötelessége is segíteni mindenkinek aki rászorul, számunkra ezt jelenti elsősorban az adományozók napja, amit városunkban második alkalommal rendezünk meg. Miskolc sokszínű város, nemzetiségét és vallását tekintve is. Azonban egy dologban mégis közös, hogy nagyon sokan tudnak egyféleképpen és pozitívan gondolkodni a rászorulókon segíteni. Az adventi időszak közeledtével pedig kiemelten fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet az adakozásra, ezért megtisztelő számunkra, hogy egy ilyen nagyszerű eseménynek lehetünk másodszor is házigazdái.