Dr. Simon Réka gyermekgyógyász, főorvos köszönettel mondta el, hogy az alapítvány és az osztály közötti együttműködés rendkívül eredményes, és a jövőre nézve is ilyen reményeket táplál. „A készülékek az onko-haematológiai osztályra kerülnek, ahol a gyermekek elég sok időt töltenek, és vannak olyanok, akiknek ezek az eszközök a tanuláshoz is nagyon fontosak lehetnek, továbbá a kisebbeknek is fontos, hogy ne unatkozzanak, jól érezzék magukat és azt csinálhassák, amit otthon is szeretett volna. Ezekhez pedig nagyban hozzájárulnak a most kapott okostévék”- mondta.