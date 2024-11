Mire jó a színváltoztatás?

Egymás közötti kommunikációra alkalmazzák. A színek alapján fejezik ki a hangulatukat és azt is, hogy mi a céljuk a másik tintahallal – abban az esetben például, ha két hím találkozik egymással. Ilyenkor ugyanis egymás erőviszonyait is a színváltoztatás során térképezik fel. Ezzel fejezik ki a dominanciájukat is egymással szemben, így a kamuflázs bizonyos mértékben az egymás közötti harc részét is képezi. A latinul Sepia Apama nevű tintahal tökélyre fejlesztette az átváltozás művészetét. Ez a tulajdonsága a rejtőzködés egyik mesterévé teszi. Csodás árnyalatokban pomázik, pillanatok alatt képes megváltoztatni a színét, gyakorlatilag egy élő kaleidoszkóp. Amikor veszélyt érez, azonnal sötét árnyalatúvá változik, ezáltal pedig beleolvad a tenger vizébe, amely így elrejti az állatot. Ha azonban arra van szükség, világosabb színűvé válik és így rejtőzik el, de olyan is van, amikor a szivárvány minden színében pompázik. Ekkor a leginkább látványos. Ezen képességének oka, hogy speciális pigmentek (úgynevezett kromatoforok) vannak a bőrében.