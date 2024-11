A 2-es jégpálya minden miskolci számára ismert, hiszen évtizedekig várta a közönségkorcsolya szerelmeseit. Az ikonikus létesítmény most megújult. A jégpálya, közel 2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően csarnokká alakult, melyet nem csak a DVTK sportolói, de a miskolci nagyközönség is használatba vehet. A létesítmény elkészültével a DVTK Multifunkciós Sportcsarnok felépítése óta a legnagyobb miskolci sportfejlesztés fejeződött be.

2-es jégpálya: ünnepélyes keretek között adták át kedden

Fotó: Vajda János

2-es jégpálya, csarnokká alakult

Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnökeként üdvözölte a megjelenteket, majd megköszönve mindenkinek, aki a beruházásban részt vett, kitért arra, hogy különösen nagy ünnep ez elsősorban a jeges sportokat űzők számára.

„Ez egy újabb lehetőség arra, hogy jobbak és többek legyünk, hogy szolgálhassunk és építhessünk saját eszközünkkel a sporton keresztül. Közel 116 éve korcsolyázhatunk a Népkertben és ma egy olyan házat avatunk itt, amelyre az alapítók is büszkék lehetnének. Egy olyan komplexum alakult ki, amely az országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő lehetőségeket nyújt mind a szabadidős, mind a versenysport számára. A DVTK Jegesmedvék beruházásában épült jégcsarnok régi álma volt a jeges sportágak művelőinek, mert ezzel egy egész évben használható, reményeink szerint költséghatékonyan üzemeltethető és megjelenésében is impozáns létesítménnyel bővült a DVTK és városunk sportinfrastruktúrája.” - tette hozzá az elnök.

Éljük meg a sport csodáját

Berkó Lajos, a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke beszédében méltatta a sportolók teljesítményét, majd kiemelte a sport fontosságát a fiatalok életében.

„A mi célunk az, hogy minél több fiatal átélhesse a sport csodáját, hogy minél többen megtalálhassák azt a sportágat, amiben jól érzik magukat, amelyet örömmel építenek be a mindennapjaikba, akár a világ legnagyobb sportszínpadain hazánkat képviselve, akár közösségi sportolóként. Ahhoz azonban, hogy ebben a küldetésünkben sikeresek lehessünk elengedhetetlen, hogy a mai kor igényeinek megfelelő körülményeket teremtsünk számukra. Ezért kifejezetten fontos a Magyar Kormány által megvalósult sportinfrastruktúra fejlesztési program, amelynek köszönhetően sorra jöttek létre létesítmények többek között, ennek köszönhetően állhatunk itt is, egy megújult jégcsarnokban.” - hangsúlyozta Berkó Lajos