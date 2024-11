A program

Gasztrobusz is ékezik Edelénybe

Nemzeti kultúránk fontos eleme a gasztronómia, amely a család, a közösség, a nemzet összetartásának egyik kiemelt eszköze. Különlegességként Edelényben is bemutatkozik a Nemzeti Művelődési Intézet Gasztrobusza, amelyben Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetség alelnökének vezetésével friss alapanyagokat felhasználva készülnek különböző gasztonómiai hungarikumok, amelyeket természetesen meg is lehet majd kóstolni.

November 8-án délelőtt Hungarikum-falatkák kínálása történik, gyulai és csabai kolbászból, valamint Pick szalámiból készült finomságokat és rögös túrós pogácsát lehet majd mellé kóstolni. Délután pedig a különleges, tepertőstésztás-szilvás papucsból falatozhatnak az érdeklődők.

Tánccsoportok is bemutatkoznak

A kultúrstratégiai intézmények állandó kínálata mellett minden helyszínen fókuszba kerülnek az adott vármegye, térség hagyományai, értékei, különlegességei is. A Nemzeti Táncszínház táncbemutatóiban például ennek köszönhetően az adott térség legkiválóbb tánccsoportjainak tehetséges fiataljai mutatkoznak majd be.

A Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játékterében is a vármegyei értékek köszönnek vissza. Találkozhatnak az érdeklődők óriás puzzle és óriás kocka kirakós játékokkal, amelyek a vármegye, a térség jellegzetes épületeit, tájait, kulturális örökségét ábrázolják, valamint különböző logikai és ügyességi játékok is várják a bátrabbakat. November 8-10. között az alábbi játéktéri elemek jelennek meg a program keretében az Edelényi Kastélyszigeten:

- nagyméretű, szabadtéri kockakirakó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei értékekből;

- óriás puzzle kirakó, amelyen a Diósgyőri Vár látható;

- logikai és ügyességi játékok (négykezes labirintus, állványos memória, mocsárjáró, célbadobós, gurítós lyuktáblás, golyóvezető)

Ingyenesen látogathatóak a programok

A programsorozat mindenki számára kínál izgalmas lehetőséget. A színházkedvelő közönség a Nemzeti Színház valamelyik előadását is megtekintheti, a filmkedvelők magyar filmek vetítésén vehetnek részt, amit közönségtalálkozó követ az alkotók részvételével. A fiatalok kipróbálhatják a Hagyományok Háza által szervezett táncházakat, bekapcsolódhatnak kézműves foglalkozásokba, a gyerekek számára mesemondást, aprók táncát, népi játszóházat, múzeumpedagógiai foglalkozást is kínál az eseménysorozat. Akit pedig a képzőművészet érdekel, azt a Szépművészeti Múzeum előadása várja, amelynek keretében a festészeti alkotásokon keresztül mutatják be a különböző sorsfordító történelmi eseményeket.