Sajóbábonyban idén közel 100 fát ültettek el saját forrásból a város tíz különböző pontján. Többek között japán juhar, vörös tölgy és selyemakác is található az új fák között – tájékoztatott a polgármester, dr. Szilva István közösségi oldalán. A polgármester azt is bejelentette, hogy a közterületek, intézmények fásítása jövőre is folytatódik a városban, valamint terveik között szerepel egy új önkormányzati parkerdő létrehozása is. A polgármester felhívta a figyelmet a fák megóvására. „Aki fát ültet, az a gyermekeinek, unokáinak jövőjére gondol” – olvasható a bejegyzés záró gondolata.