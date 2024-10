Sikerként éli meg a leköszönt polgármester - ahogy fogalmaz - a párbeszéd hangját, egy új modort sikerült megvalósítania a miskolciakkal szemben. Veres Pál kitér arra is, ha egy ügy balul sült el, akkor annak nem volt felelőse, „maradtam egyedül a közvetlen kollégáimmal ellapátolni, amit oda termeltek. Felelősséget valójában nagyon kevesen vállaltak”. Veres Pál arra is rámutat, hogy a pártlogika sokszor felülírta Miskolc, a miskolciak érdekeit. Példát is említ: a DK 2022-ben elveszítette az időközi választást, csökkent a többségünk, de a belső zsarolás megmaradt.

Veres Pál, Miskolc leköszönt polgármestere

Fotó: BOON



- Ön egy ismert, és elismert pedagógus, iskolaigazgató volt, mielőtt „fejest ugrott” az önkormányzati politikába. Megérte?

- Erre nem egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni. Ha csak a saját szempontomat nézem, azt mondom: lehetett volna sokkal könnyebb is az elmúlt öt év. Ha a közélet minőségét nézem: mindenképp megérte, hiszen megmutattam, hogy lehet emberibb stílusban is létezni a közéletben, lehet a pártok fölött, nagyobb összefogásban is gondolkodni és cselekedni. Azt hiszem egy új modort, egy új minőséget hoztam a közéletbe, egy higgadtabb, barátságosabb, emberközelibb városvezetést. Remélem, volt valami hatása, hiszen Miskolc utánam is hasonló programot hirdető polgármestert választott.

- Sokszor hangoztatta, hogy „nekem Miskolc a pártom”. Úgy tűnik, ez kevés lett…

- Vagy egyes pártoknak voltam én sok. Nézze, az én alapállásom nem változott 2019 óta. Azt mondtam: együtt akarok dolgozni mindenkivel, aki Miskolcért akar tenni, ezért voltam párbeszédben a kormányzattal, ezért segítem most az utódom munkáját, amiben csak tudom. Pedig a pártlogika épp az ellenfél akadályozását tanítja. De nekem Miskolc a pártom, én arra esküdtem fel. Aki Miskolcért akar tenni, az nekem a szövetségesem, jöjjön is bárhonnan.

Veres Pál szerint mindenkinek lenne fejlődni valója

- Mit gondol, a miskolci és az országos közélet/politika változni fog a következő ciklusban?

- Továbbra sem kommentálnék országos politikai kérdéseket. Számomra az a jó kormány és a jó politikus, aki Miskolcnak segít. Ebben mindenkinek volna fejlődni valója, mármint a szavakon túl. Az lenne az igazi áttörés, ha a várospolitika és nem a pártpolitika lenne meghatározó az önkormányzatiságban és ebben a kormányoknak is felelőssége van.