Mi az az utánkereső páros?

A sebzés egy – vagy több – apró hibából ered, aminek számos oka lehet: a vadászláz, egy belógó ág, a nem megfelelő látási viszonyok, a vad megmozdul a lövés pillanatában, nem megfelelő a lövés előtti kitámasztás, a rosszul felmért távolság, vagy akár technikai hiba is előfordulhat. S bizony kár tagadni, hogy akár kapkodás, türelmetlenség is vezethet sebzéshez. Ugyanakkor az is előfordul, hogy a vad látható nyom nélkül tűnik el a növényzettel fedett terepen, vagy egyszerűen csak nem jó helyen keresgél a vadász. Bármi is az ok, ha a vad megtalálására esély mutatkozik, akkor képzett, a sebzett vad felkutatásában tapasztalattal rendelkező utánkereső párost kell hívni.