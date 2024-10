Sok mindent újrahasznosítanak a központban, mégis van egy nagy kivétel. Az elektronikai eszközöket nem tudják fogadni, legfeljebb dekorációként lehet őket hasznosítani. Ugyanis érintésvédelmi okokból technikai problémákat okozhatnak. Viszont a központban nagyon várják a könyveket, a régi bútorokat, a háztartási eszközöket, akár a kanalakat és fazekakat is, mert ezek egytől-egyig újrahasznosíthatóak. Korábban itt írtunk arról, hogy hulladékból egyedi táska is készülhet. Itt még többet tudhatunk meg az újrahasznosítás filozófiájáról. Ha valakinek nagyobb mennyiségen vannak tárgyai, amikkel nem tud mit kezdeni, akkor kimennek hozzá, és elhozzák a Miskolci Újrahasználati Központba. A jobb minőségű bútorokat fel is tudják újítani. Ladányi Roland kiemelte a rendkívül széles választékot:

Rengeteg könyv cserél gazdát a Miskolci Újrahasználati Központba, a legnagyobb volument azonban mindig a bútorok adják. Érkeznek gyerekjátékok, szekrénysorok, ülőgarnitúrák is. Sporteszközök és ruhák szintén nagy választékban jönnek. Széles a spektrum, ami viszonylag nagy választékot tud produkálni