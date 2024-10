A vármegyei választmányi ülésen jelen volt dr. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke is, aki a párt és a tagság előtt álló feladatokról, célokról szólt a köszöntőjében. A megválasztása után Molnár Péter megköszönte a leköszönő elnökség és dr. Csiba Gábor korábbi elnök munkáját. Elmondta, szeretné, ha még láthatóbb lenne a vármegyében a KDNP, ha lennének újabb programok, az alapszervezetek is jobban megismernék egymást és újak is szerveződnének.