Az Ügyfélkapu 2016 óta könnyíti az életünket. Most viszont fontos változások jönnek az Ügyfélkapu modernizálásával és a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás bevezetése is jelentős újításokat hoz magával. A cél az, hogy egyszerűbb és gyorsabb legyen a hivatalos ügyek intézése, ugyanakkor nagyobb biztonságot is nyújtsanak a digitális megoldások. 2025 januárjától már csak az Ügyfélkapu+ válik elérhetővé, amelynek része lesz a kétlépcsős hitelesítés, ezzel is fokozva a felhasználók adatainak védelmét.

Mi vár ránk az Ügyfélkapu megszűnése után?

Már napvilágot látott az az információ, hogy az Ügyfélkapu 2025. január 16-tól megszűnik, mivel nem felel meg a modern adatvédelmi követelményeknek. Helyette a fentebb is említett Ügyfélkapu+ lesz használható, amely már kétfaktoros azonosítást igényel, a jelszó mellett egy okostelefonra letöltött programmal is hitelesíteni kell a belépést.

Digitális állampolgárok lehetünk, akár már ma

Ez talán még oké, eddig használtuk az Ügyfélkaput, januártól kicsit bonyolultabb lesz a belépés, de az Ügyfélkapu – egyelőre – marad. Itt van viszont a Digitális Állampolgárság Program (DÁP). Az utca embere nem igazán van még tisztában a fogalommal és hogy ezzel az alkalmazással is igazolhatjuk magunkat, digitális személyi igazolványként használva egy QR-kódot.

Az ügyfélkaput használom, főleg a saját és gyermekeim egészségügyi dokumentumai miatt, illetve az adóbevallásom jóváhagyására és az adó egy százalékának felajánlására.

– mondta el a boon.hu-nak Király Emese és hozzátette, hogy már hallott a digitális állampolgárságról és hasznosnak tartja, hogy ha véletlenül nincsenek nála az iratai, vagy elhagyna valamit, az okostelefon nélkül nem indul el sehová. Tervezi, hogy letölti majd az alkalmazást. Az Ügyfélkapu+ ijesztőnek tűnik számára, nincs igazán kibékülve a kétlépcsős hitelesítéssel, gyakran meggyűlik vele a baja.

Horváth Ferenc, hetven éves vidéken élő nyugdíjas nem használja az Ügyfélkaput és a DÁP program telepítése sem szerepel a tervei között:

Nincs laptopom, tabletem. A digitális állampolgárságról már hallottam, ha szeretném, a gyerekeim vagy az unokám telepítenék a telefonomra, de mi van, ha lemerül? Ingyen utazom, egyszerűbb a személyi igazolványomat elővenni, ezt szoktam meg.

Közel kétszázezren már használják az alkalmazást

A jövőbeli tervek között szerepel a gépjármű adás-vétel teljes ügyintézésének digitalizálása, mint ahogy a bankok, közművek szolgáltatásaiba való bejelentkezés, digitális aláírások használata, szerződések megkötése. Az egyik fő cél, hogy a fizikai okmányokat is kiváltsák az új megoldással, amiről ezt írják a kormány honlapján:

A Kormány 2022 decemberében fogadta el a Digitális Állampolgárság Programot. Célunk, hogy megkönnyítsük az állampolgárok életét. Olyan egységes és kiváló felhasználói élményt nyújtó digitális környezetet teremtünk, amely leegyszerűsíti az állampolgárok és a kormányzat különböző szervei közötti kommunikációt. Milyen lesz a digitális állampolgárság? Olyan szolgáltatásokat alakítunk ki, amelyek teljes mértékben az állampolgárok igényein és elvárásain alapulnak.

Vitályos Eszter kormányszóvivő október elején elmondta, hogy a DÁP applikációt már 176 ezren töltötték le, és kiemelte, hogy az applikáció használata önkéntes, az Ügyfélkapuhoz hasonlóan. A kormányzat célja, hogy az év végére 400 ezer letöltést érjenek el, és az új digitális megoldásokkal az állampolgárok életét könnyítsék meg.