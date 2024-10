A Turistapark Szentlélek a tengerszint felett 750 méterrel fekszik, amely egyben az ország legmagasabban fekvő kempingje is. A Bükk egyik legszebb pontján, Lillafüredtől 13 kilométerre, a Kis-fennsíkon található park egy valódi komplexum. A három önálló házon kívül 36 fős jurtaszállás is várja a túrázókat, kerékpárosokat, illetve sátorban további 50 fő tudja itt tölteni az éjszakát. A már szinte elengedhetetlen szabadtéri konyhán túl olyan extra lehetőségeket is nyújt a szállás, mint a játszótér, a kalandpálya vagy a szauna. A szálláshely télen-nyáron foglalható. Nem kell messze menni látnivalóért, a Látó-kövek kilátása vagy a bükkszentléleki pálos kolostor romja karnyújtásnyira van, de az ország egyik legromantikusabb fája, két hatalmas, egymásba ölelkező bükkfa, amely a Szerelmesek fája nevet viseli, is csak kőhajításnyira van az épületektől. Aki nagyobb kalandra vállalkozna, az a Bükk kimeríthetetlen lehetőségei közül válogathat, hiszen turistautak találkozásánál, a Kéktúra mentén fekszik az idei év nyertes erdei szálláshelye.