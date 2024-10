„Nagy örömmel tudok beszámolni arról, hogy hosszas előkészítés után egy formabontó új eljárást sikerült a régióban bevezetnünk. A régióban először végeztünk ugyanis heveny tüdőembóliában mechanikus vérrög eltávolítást, katéteres úton. A tüdőembólia egy rendkívül komoly, súlyos de heveny esemény. A betegeknek közel az ötöde be sem ér a kórházba, hanem hirtelen halált hal az otthonában. A vérrög eltávolítására eddig egy nagyon durva gyógyszeres beavatkozás a vérrögoldó kezelés állt rendelkezésre. Ez a gyakorlat igen jelentős kockázatokkal jár, hiszen mintegy egy-három százalékban súlyos vérzés alakulhat ki, ami ha a koponyát érinti, akkor halálos lehet. Sok olyan beteg is van, például a daganatos vagy a műtéten átesett betegek, akik erre a kezelésre alkalmatlanok. Ezért vezették be nemzetközi szinten a katéteres vérrög eltávolító eljárásokat, eddig országunkban kevés példa volt ennek az eljárásnak az alkalmazására, a régióban pedig először történt meg egy ilyen beavatkozás. Ez a beavatkozás egy olyan betegnél történt, aki masszív tüdőembólia következtében szó szerint élet-halál közötti állapotba került és a vérrögoldó kezelésre nem volt alkalmas a magas kockázati tényezők miatt és annak ellenére, hogy próbáltuk hagyományos alvadásgátlóval kezelni, nem javult az állapota. Nem tudott lábra állni, fulladt, jártányi ereje sem volt, ebben a helyzetben döntöttünk úgy, hogy a hónapok óta előkészítés alatt álló új eljárást egy vákuum segítségével történő mechanikus vérrög eltávolítást fogunk alkalmazni” - tette hozzá a főorvos

Alaposan felkészültek

Dr. Penczu Bence kardiológus szakorvos elmesélte, hogy hónapokig készültek mint elméleti, mint gyakorlati szinten a beavatkozásra. A betegről készült CT felvételeket többször átnézték, kardiológus kollégák segítségével tájékozódtak a lehetséges behatolási pontokról illetve az egész osztály összes munkatársát bevonva a lehetséges szövődményeket is felmérték és maximálisan felkészültek minden eshetőségre. A sikeres beavatkozás végén jelentős mennyiségű vérrögöt tudtak eltávolítani mind a két oldali tüdőartériából és semmilyen szövődmény nem keletkezett. A beteg a beavatkozás másnapján jelentős javulást mutatott.