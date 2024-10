"Négy hónap idő volt arra, hogy felkészüljek erre a feladatra. Veres Pál polgármester ebben mindig partner volt. Azt gondolom, hogy az elmúlt négy hónapban nemcsak szakmai, hanem emberi kapcsolatunk is mélyült polgármester úrral, és azt gondolom, hogy próbálunk példát is mutatni, hogy miként lehet egy átadás-átvételt a lehető legjobban végigcsinálni. Most jön el az az időszak, amikor mindent részletesen át kell néznünk, át kell gondolnunk és ki kell jelölni azokat az új irányokat, amelyek - bízunk benne - Miskolcot újra fogják pozícionálni az elkövetkező években" - monda el a boon.hu kérdésére Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere az átadás-átvételi dokumentumok aláírását követően.

Tóth-Szántai József és Veres Pál kézfogással pecsételte meg az aláírást

Fotó: Vajda János

Tóth-Szántai József a Barlangfürdőt jelölte meg prioritásnak

"Nagyon sok munka vár ránk az elkövetkező időszakban. Nagyon sok feladat van, amit el kell végeznünk. Nagyon sok ígéretet tettünk a miskolciaknak, és ezeket az ígéreteket teljesítenünk kell az elkövetkező hónapokban és években. Van egy front ügyünk, amely nem tűr halasztást: a Miskolctapolca Barlangfürdő újjáépítése. Ebben az ügyben is nagyon sok lépésünk lesz az elkövetkező időszakban, amit érzékelni fognak a miskolciak" - jelentette ki a polgármester.