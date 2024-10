Az ősz elengedhetetlen eleme a sütőtök, ebből krémlevest készítünk, ezt különböző feltétekkel tudjuk tálalni akár pirított tökmaggal, tökmagolajjal, akár egy kacsamell ropogóssal, zseniális fogás ilyenkor az étlapunkon, nagyon szeretik a vendégek. A pizzáinkban is bele tudjuk csempészni úgy hogy a pizzatésztára egy sütőtökös alapot készítünk, erre pármai sonkát rakunk, rá gorgonzolát, körtét és friss rukkolát. Ezt már akár most is meg lehet kóstolni mert fent van az étlapunkon