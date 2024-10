Hatalmas fejlesztések indultak el Tokajban. A kormány több mint 10 milliárd forintot biztosít a közvetlen belváros épületeinek megújítására. Az elkövetkező esztendőkben megvalósuló fejlesztések egyik helyszíne Tokaj belvárosa.

Tokaj belvárosa ezúttal nem ad otthon a szüreti napok rendezvényeinek

Fotó: Vajda János

Új életre kel a történelmi borvidék központjának teljes főtere, beleértve a környező utcákat - írta a boon.hu. Kávézók, szálláshelyek, közösségi területek és éttermek is nyílnak, valamint parkokat, zöldfelületeket is kialakítanak. A legfontosabb cél, hogy Tokaj a világörökségi rangnak megfelelő környezetben, négyévszakos rendszerben fogadhassa a hazai és nemzetközi turistákat. Az önkormányzat azt is reméli a beruházásoktól, hogy többen maradnak a városban, sőt sokan választják lakóhelyüknek a történelmi várost.

Tokaj belvárosa megszabadult az üres áruháztól

A kormány által jelentős összeggel támogatott fejlesztési program egyik látványos első elemeként - ahogy a boon.hu részletesen beszámolt róla - jelentős lépésre szánta el magát Tokaj város önkormányzata. Úgy döntöttek, hogy megszabadultak a főteret csúfító szocreál áruházépülettől, az üresen álló Tokaj áruháztól. 2023. novemberében kezdődött el az épület bontása, amelynek nyomán ma már csak egy üres telek áll az egykori áruház a környezetbe már nagyon nem illő, elavult épülete helyén. A lebontott áruházépület területét hatalmas molinóval választották el a tér használatban lévő részéről. Ma már elkészültek az alapjai a lebontott áruház helyére elképzelt multifunkcionális épületnek.

Ilyennek álmodták meg

A nyolcvanas évek elején a Szövterv (Szövetkezeti Tervező Vállalat) áruháztervét az "organikus iskola utilitaristább ágához" tartozó elismert építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az előbb említett Sáros László készítette, aki fiatal, ambiciózus építészként egy, a kor színvonalát magasan mutató épületet alkotott. Olyan épületet hozott létre, ami saját korában szokatlan bátorsággal, a rendezési tervnek ellentmondva nem vitte beljebb az áruházat 15 méterrel a házak sorától, helyette a történeti beépítési vonalat meghagyva zártsorú beépítésben helyezte el az épületet. A tervező 1983-ban újító megoldásként kivívta a szakma tiszteletét is.