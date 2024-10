A miskolci együttes, mely a moldvai és gyimesi csángó magyarok autentikus népzenéjét adja elő, nyolc óvodába és iskolába látogatott el, ahol énekléssel, játékkal és tánccal hozták közelebb a szüret hangulatát a fiatalokhoz és idősekhez egyaránt – számolt be közösségi oldalán az együttes.

Kicsik és nagyok is élvezték a közös éneket, táncot

A rendezvényeken a kis csőszök gondosan vigyáztak a fürtökre, miközben a kereplők hangja zúgott a madarak elűzése érdekében, ahogyan az a régi időkben is szokás volt. Az eseményeken a finom szőlő és must kóstolása közben a résztvevők a hagyományokat is átélhették, miközben a gyerekek és a felnőttek közösen táncoltak és énekeltek. A szüreti mulatságok lezárása után az Esztenás együttes már a Márton-napi táncházakra készül.