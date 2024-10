"— Van elektromos kávéfőző? — kérdezzük az üzletekben.

— Három hete nincs — hangzik a válasz. — És egyébként is kevés érkezik" — többek között ez és hasonló történetek olvashatók abban a cikksorozatban, amely három részben jelent meg az Észak-Magyarországban 1964 októberében, azaz 60 évvel ezelőtt. A cikkekből kiderül, hasonló a helyzet a porszívóval vagy épp a lámpafoglalattal, lemezjátszóval, rozsdamentes evőeszközzel, virágállvánnyal, az olcsó, kárpitozott székkel is. Egyszerűen nem lehet kapni. A cikksorozat az okokról is beszél: Miskolc lakóinak létszáma a megelőző húsz évben (ne felejtsük, 1964-ről beszélünk) megduplázódott.

Rendkívül megnőttek az igények. Ma például Miskolcon több sör fogy el, mint 1938-ban egész Magyarországon. Húsz évvel ezelőtt 500 palack tej volt a szükséglet, s ma 22 ezernél tartunk.

Roppant „étvágy” támadt a tarlós fogyasztási cikkek iránt is, olvasható a korabeli lapban. Írják: megnőttek az igények Miskolcon és új igények is támadtak. És bár örvendetesen egy sor új, korszerű üzlet létesült akkor, de a kereskedelmi hálózat nagy fejlődése ellenére sok volt még a kicsi, szatócs jellegű üzlet. A kereskedelmi dolgozók ara panaszkodtak, hogy kicsik, szűkek voltak a raktáraik. Az újság szerint új üzletek építésével segíthettek volna az akkori gondokon.