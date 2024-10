Idén júniusban indult a Szeretem, megvédem! elnevezésű területvédelmi tartalékos kampány, amelynek sikerét bizonyítja, hogy sok ezren érdeklődtek, több ezren jelentkeztek, mostanra pedig meghaladta a kétezret azok száma, akik szerződést kötöttek és csatlakoztak a Magyar Honvédséghez, és ezzel a tartalékosok közössége megerősödött - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Korábban Szombathelyen tartalékos honvédek családi napját tartották meg, ahol szintén volt hölgy, mint amilyen Máté Hajnalka területvédelmi tartalékos Fotó: Szendi Péter

Területvédelmi tartalékos és három gyermekes családanya

Máté Hajnalka tartalékos főhadnagy újságírónk kérdéseire válaszolva engedett betekintést a Magyar Honvédségben szolgáló nők mindennapjaiba.

Mit jelent a Magyar Honvédség állományában tartalékosnak lenni?

A területvédelmi tartalékos szolgálati forma alapvetően a civil szférában dolgozók számára ideális lehetőség, mert a lakóhelyük közelében szolgálhatják a hazát. Ha a jelentkező megfelel a kritériumoknak, és alkalmasnak bizonyul az egészségügyi vizsgálaton, a következő lépés a szerződéskötés. Ezután a Katonai Alapkiképzési Program során elsajátítja a szükséges elméleti és gyakorlati alapismereteket. Tartalékosként az évi behívás során katonai alakulatánál teljesít szolgálatot, akár a civil képzettségét felhasználva. Ezenfelül, ha megfelel, vállalhat külföldi szolgálatot, vagy rendkívüli feladatokban is részt vehet, ilyen volt nemrég az árvíz elleni védekezés.

Mi volt az egyéni motivációja, hogy jelentkezzen a seregbe?

Katonacsaládban nőttem fel, édesanyám és édesapám is a Magyar Honvédségben szolgált egész életében. Engem és a nővéremet is ennek szellemében neveltek, és sok olyan értéket átadtak a gyermekkorunkban, amely később hasznunkra vált. A gimnáziumi évek végén is felmerült már bennem a katonaság gondolata, de felvettek az élelmiszermérnöki karra, így abban az irányban tanultam tovább. Már én is családanya vagyok, három gyermeket nevelünk a férjemmel. Büszke vagyok szüleimre és szeretném, ha férjem és gyermekeim rám lehetnének büszkék, ezért családom hagyományát folytatva csatlakoztam a Magyar Honvédséghez.

Milyen feladatokat lát el?

Az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Majthényi Károly 10. Területvédelmi Zászlóaljnál segítem a logisztikai részleg munkáját. Együttműködve a kiképző század állományával logisztikai támogatást nyújtunk a képzések, gyakorlatok előkészítése és végrehajtása során.