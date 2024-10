Az öko-építkezés alapjai a fenntarthatóság, az egészség és a karbonsemlegesség jegyében – ezzel a témakörrel rendeztek úgynevezett Biokay konferenciát Sárospatakon, amelyen részt vett Határ Renáta építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár is.

A természetes építőanyagok volt a téma

Fotó: BSZA

Az építészmérnökök, építőmesterek, készházépítők, művészek, kézművesek, ingatlanforgalmazók, szakmunkások és építőanyag kereskedők által alkotott közösség összefogott a természetes építőanyagok és az azon alapuló építési kultúra népszerűsítéséért. Ezekben a témákban hallhattak előadásokat a résztvevők A Művelődés Háza és Könyvtára galériájában megrendezett eseményen. Határ Renáta beszámolt arról, hogy céljuk a hazai építőipari szereplők erősítése, valamint azt is elő szeretnék segíteni, hogy a magyar cégek a nemzetközi nehezítő tényezők ellenére teret nyerhessenek Európában is.

Teljesen lebomlik

Az egyik szervező Kárpáti József, környezettudatos építési tanácsadó, az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetségén (ÉVOSZ) belül működő készház tagozat, vagyis a MAKÉSZ tagja lapunknak úgy nyilatkozott: azért választották helyszínként Sárospatakot, mert úgy gondolták, az országnak erre a tájára is el kell hozniuk azokat az ismereteket, amelyek az építőipar évszázados hagyományokhoz visszanyúló, mégis újszerű és környezetbarát lehetőségeit mutatja be. Az előadók az ország különböző pontjairól: Budapest mellett Gyuláról, Sopronból, Dombóvárról, vagy éppen Kecskemétről érkeztek, de azt köti őket össze, hogy olyan építőipari módszereket alkalmaznak, amelyek során egészséges és teljesen lebomló alapanyagokat használnak. Ezekből is lehet modern épületeket létrehozni, erre Nyugat-Európában már számtalan példa van – emelte ki a szervező. Ellenben energiatakarékosak, nincsenek bennük káros, esetleg mérgező anyagok, valamint az adott épület élettartama végén teljesen beépül a környezetbe, gyakorlatilag lebomlik – mondta. A szervezők be is mutatták azokat az építőanyagokat, amelyeket 120-150 éves hagyományokra alapozva, de a mai kor igényeinek megfelelően kidolgozva, iparosított technológiával, a ma általánosan használt építőanyagok előállításához képest jelentősen alacsonyabb CO2 kibocsátással készítettek el az ezzel foglalkozó cégek. Kárpáti József kérdésünkre azt is elmondta, hogy az ismeretterjesztés céljából tartják a sárospatakihoz hasonló konferenciákat, fórumokat, de a megrendelők körében is egyre népszerűbbek az általuk képviselt építési technológiák.