Elkezdődött a Teatrom fesztivál vármegyénkben, tudtuk meg Simon Balázs rendezőtől, az Utcaszínházi Alkotóközösség egyik alapítójától. Két európai program segítségével különleges művek és előadók jutnak el a Cserehát településeire néhány nap alatt. Az öt település, ahol színházi előadások és programok várják az érdeklődőket idén: Alsóvadász (itt október mér 4-én jártak), Homrogdon október 6-án volt a program, Borsodbótán október 9-én lesznek a programok, Szendrőládon október 10-én, Sajókazán pedig október 11-én várják az érdeklődőket.

TeatRom fesztivál: Simon Balázs, a fesztivált szervező Utcaszínházi Alkotóközösség egyik vezetője

Fotó: boon

Teatrom fesztivál: művészet roma gyerekeknek

A TeatRom fesztivált szervező Utcaszínházi Alkotóközösség másfél évtizede dolgozik azon, hogy az észak-magyarországi régió egyik legszegényebb területén, a Csereháton figyelmet szenteljen és teremtsen az ott élő roma gyerekek számára, Simon Balázs rendezővel korábban több interjú is megjelent a témában a boon.hu-n. A színház mint sajátos kommunikációs nyelv segít itt a fiatalok énképének formálásában, az önkifejezés fontosságának felismerésében, az önmegvalósításhoz vezető utak megtalálásban. Az UtcaSzAK színházi nevelési programja az egyén és a közösség szempontjából is sok irányba nyit, sok irányba hat, aminek fontos hozadéka immár két szakmai rendezvény is, amelyek többek között a kifelé nyitást is szolgálják, fogalmaznak honlapjukon a fesztiválól a szervezők.

Nemzetközi fesztivál

2016-ban indult a térség településein szervezett Made in Gypsistan elnevezésű nemzetközi fesztivál, amely többek között a "szem elé kerülést”, a bemutatkozási lehetőséget kínálta a programokban résztvevőknek – fotóikkal, kisfilmjeikkel, színházi előadásaikkal mutatkozhattak be. 2020-tól pedig TeatRom néven tovább szélesedett a rendezvénysorozat: a színházpedagógiai programokban résztvevők bemutatóihoz társultak a professzionális alkotók produkciói. Ez a bővítés egyszerre adott inspirációt a fiataloknak, és felkeltette, fokozta a külső érdeklődést a rendezvény iránt.